Челябинский боец рассказал, зачем пошел служить в отряд Кадырова

Боевые товарищи для Александра Воложанина стали второй семьей (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин рассказал, почему он вступил в отряд спецназа Кадырова. По словам бойца, теперь у него стало две семьи.

«Почему я стал солдатом и поехал на спецоперацию — потому что я мужчина. У солдата две семьи — жена, дети и та, с которой ты прошел ад. Не пройдя все круги военного ада, не поймешь, что такое рай. Здесь вместо птиц, летают пули», — написал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте».

Челябинец стал добровольцем чеченского штурмового отряда спецназа Кадырова в начале мая. В одном из боев он потерял правый глаз, частично оглох и получил контузию. Сейчас Воложанин проходит лечение в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Во время реабилитации челябинец начал в соцсетях рассказывать о боевых подвигах своего отряда.

«Никогда не знаешь, чем закончится очередная история в твоей жизни, но пока она длится, цени каждый момент, каждую секунду, каждый миг. Я воевал добровольцем и потерял глаз, но ни о чем не сожалею. Служу своей Родине. Если нет силы духа, сила мышц тебе не поможет», — считает челябинец.

Ранее Воложанин выложил ролик, в котором показал, как проходила зачистка киевских националистов в одной из деревень в районе Северодонецка. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Александр Воложанин сообщил, что во время спецоперации он прошел ад, но ни о чем не жалеет Фото: страница Александра Воложанина во «ВКонтакте»

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