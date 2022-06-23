Киевские националисты избегали вступать в бой с чеченскими бойцами (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, участвовавший в спецоперации на Украине в составе штурмового отряда спецназа Кадырова, снял ролик, в котором показал, как проходила зачистка киевских националистов в одной из деревень в районе Северодонецка. По словам Якудзы (это позывной Воложанина), противники трусили и боялись вступать в ближний бой.

«В мае в Северодонецке зашли в деревню, вступили в бой с националистами. Киевские боевики от ближнего боя отказались и убежали. Наша работа заключалась в том, чтобы проверить каждый дом, подвал, чердак — и уничтожить их», — написал Воложанин у себя на странице во «ВКонтакте» и выложил видео зачистки Северодонецка.

На видео штурмовой отряд Кадырова едва не попал под минометный огонь. По словам автора ролика, убежав, украинцы с помощью дронов просматривали деревню и обстреливали ее с дальнего расстояния из минометов.

«Быть воином — значит жить достойно перед лицом любой опасности, страхов, сомнений. Жизнь воина может не иметь ничего общего с военными действиями, и то же время те, кто воюет с оружием в руках — далеко не все воины», — считает челябинец.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров записал ответное видео челябинцу Александру Воложанину — лидеру челябинского движения «Трезвые дворы», который служил в его отряде «Ахмат». Воложанин стал добровольцем чеченского штурмового отряда спецназа Кадырова в начале мая. В одном из боев из-за выстрела танкового снаряда противника он потерял правый глаз, частично оглох и получил контузию. Сейчас челябинец проходит реабилитацию в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Во время лечения он начал вести видеопроект «Мир без фашизма», в котором рассказывает о проведении спецоперации.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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