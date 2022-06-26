Вячеслав Торчинский проработал в Самаре меньше трех месяцев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о скандале в самарском академическом драмтеатре им. Горького, который в должности гендиректора возглавлял экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. В своем telegram-канале Хинштейн написал, что в театре культивируются протестные настроения. А заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин подвергся давлению со стороны руководства за демонстрацию буквы Z на спектакле.

«Показательно, что прежний директор театра Вячеслав Торчинский — человек из команды небезызвестного Марата Гельмана (признан иноагентом — ред.) — был приглашен из Перми по рекомендации видного сторонника несистемной оппозиции и несостоявшегося главрежа театра „СамАрт“ Владимира Гурфинкеля. К той же команде относится и главреж Михаил Лебедев, также переехавший в Самару из Перми», — отметил Хинштейн. Гурфинкель с 2012 по 2018 год работал главным режиссером пермского «Театра-Театра».

На давление депутату ГД пожаловался сам 81-летний артист Машкин на личном приеме. Под занавес спектакля «Корсиканка» он жестом изобразил знак Z. «Главный режиссер театра Михаил Лебедев (бывший артист пермского „Театра-Театра“ — ред.) выразил актеру неудовольствие его поступком, заявив, что в зале наверняка были люди с другой позицией и это их могло оскорбить. Главреж также потребовал впредь воздержаться от выражения со сцены своих политических взглядов. Машкин говорит, что в театре сложилась крайне нездоровая обстановка и очень ей обеспокоен», — пишет Александр Хинштейн.

Вячеслав Торчинский возглавил самарский театр в начале марта. И уволился, не проработав три месяца, в начале июня. Сам он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что его уход связан с глубоко личными причинами. «Закончился в жизни еще один период. Говорю о работе в Самарском драматическом театре им. Горького. Не спрашивайте, в чем причина, почему ушел и т. д. Слишком личное. Очень благодарен людям, с которыми судьба свела в Самаре. Буду помнить», — написал он. Торчинский уволился с поста министра культуры в Пермском крае в ноябре 2021 года.

URA.RU направило запрос в пресс-службу самарского минкульта с вопросом о том, связано ли увольнение Торчинского с Z-скандалом. На момент публикации ответ не был получен.

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