Мэр Перми обещает в июле решить главную дорожную проблему города

27 июня 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин заявил о запуске движения через КамГЭС уже в начале июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Капремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми завершат в начале июля, а не к концу лета, как планировалось. Такое обещание дал глава Перми Алексей Демкин в ответ на многочисленные жалобы горожан, которые вынуждены стоять в пробках, чтобы попасть в центр Перми. «Ко мне в социальные сети поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги через плотину КамГЭС, и, как я говорил ранее, подрядная организация делает для этого все возможное. В первой декаде июля запустим полноценное двухполосное движение», — написал Демкин в Telegram. По его словам, на мосту завершен монтаж всех деформационных швов, на одной полосе началась замена асфальта. Как сообщало ранее URA.RU, ремонт, из-за которого движение по мосту разрешено только по одной полосе, начался 14 мая. По плану, работы должны были завершиться к 1 сентября. Решить транспортную проблему частично удалось с помощью запуска новой станции городской электрички. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Капремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми завершат в начале июля, а не к концу лета, как планировалось. Такое обещание дал глава Перми Алексей Демкин в ответ на многочисленные жалобы горожан, которые вынуждены стоять в пробках, чтобы попасть в центр Перми. «Ко мне в социальные сети поступало много обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт дороги через плотину КамГЭС, и, как я говорил ранее, подрядная организация делает для этого все возможное. В первой декаде июля запустим полноценное двухполосное движение», — написал Демкин в Telegram. По его словам, на мосту завершен монтаж всех деформационных швов, на одной полосе началась замена асфальта. Как сообщало ранее URA.RU, ремонт, из-за которого движение по мосту разрешено только по одной полосе, начался 14 мая. По плану, работы должны были завершиться к 1 сентября. Решить транспортную проблему частично удалось с помощью запуска новой станции городской электрички.