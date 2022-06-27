Визит немецкого дипломата носил частный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр во время своего неофициального визита в Екатеринбург (23-24 июня) мог провести как минимум семь встреч. Это следует из примерного графика поездки, который URA.RU воссоздало, опираясь на разрозненные данные от источников. В числе мероприятий, которые могли готовить для фон Гайра, — разговоры с иностранными предпринимателями, театралами и уральскими учеными.

В первый день визита фон Гайр 40 минут, возможно, собеседовал сотрудников и руководство местного генконсульства. Затем он отправился в АНО «Центр изучения иностранных языков» на ул. Карла Либкнехта, 5 (фон Гайра видели в здании). Там дипломата ждал руководитель структуры Каль Александер (гражданин Германии, преподаватель Уральского федерального университета, УрФУ). Вечером фон Гайр, предположительно, посетил театр «Провинциальные танцы» (в учреждении не ответили на звонок URA.RU). Далее — «Ельцин Центр», где отужинал с генконсулами Германии (Матиас Крузе), Великобритании (Ричард Дьюэлл) и Франции (Пьер-Ален Коффинье).

Утром 24-го фон Гайр должен был пообщаться с «представителями гражданского общества» в музее ЕЦ, но по неизвестной причине встреча сорвалась. На 11:00 у фон Гайра в конференц-зале «Хаятта» намечалась встреча с выпускниками обменных программ, на которой могли присутствовать ученые из УрО РАН и УрФУ. Председатель УрО РАН Валерий Чарушин сказал корреспонденту, что не располагает информацией о мероприятии, а представитель вуза к моменту публикации не ответил на вопрос в мессенджере.

После разговора с учеными фон Гайр, вероятно, обедал с представителями немецкого бизнеса — там же, в «Хаятте» (ресторан Cucina). Днем у посла действительно планировалась пресс-конференция для ограниченного круга СМИ. Состоялась ли она, неизвестно. В консульстве на звонки URA.RU не ответили, а цитаты фон Гайра 24-го ни одно екатеринбургское СМИ не приводило.

Последним в большом списке дел значился поход в «Культурно-деловой центр российских немцев». «[Фон Гайр] посмотрел наш музей. Буквально парой слов перекинулся и уехал», — рассказали корреспонденту в учреждении.

В Москву фон Гайр вернулся около девяти вечера. Собеседники агентства предполагали, что основной целью его приезда в столицу Урала были мониторинг протестной активности и актуализация контактов с агентами влияния. Германия — одна из стран западноевропейского альянса, атаковавшего РФ беспрецедентными санкциями на фоне военной спецоперации на Украине.

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