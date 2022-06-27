В Минфине ответили на заявления о дефолте в России

Россия выплатила госдолг по еврооблигациям, а дефолтом является отсутствие платежа. Так в Минфине РФ ответили на заявления Запада о наступившем в РФ дефолте.
«Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. Однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года», — указано на сайте Минфина РФ.
В министерстве отметили, что инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц. Это не предусмотрено эмиссионной документацией как дефолт и должно рассматриваться в соответствии с общими нормами права, которые регулируют условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, заявили в Минфине РФ. Сообщается, что все участники рынка заранее знали об истечении срока действия лицензии, но не приняли действий, чтобы довести деньги до инвесторов.
В Минфине РФ 23 июня сообщали о полном выполнении обязательств по обслуживанию государственных ценных бумаг. Bloomberg заявил, что Россия впервые за столетие «объявила дефолт» по суверенному долгу в иностранной валюте. В Кремле назвали такое утверждение неправомерным и не имеющим оснований, передает Nation News. Зампредседателя Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал информацию Bloomberg ложью, сообщает Life.
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Россия выплатила госдолг по еврооблигациям, а дефолтом является отсутствие платежа. Так в Минфине РФ ответили на заявления Запада о наступившем в РФ дефолте. «Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. Однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года», — указано на сайте Минфина РФ. В министерстве отметили, что инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц. Это не предусмотрено эмиссионной документацией как дефолт и должно рассматриваться в соответствии с общими нормами права, которые регулируют условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, заявили в Минфине РФ. Сообщается, что все участники рынка заранее знали об истечении срока действия лицензии, но не приняли действий, чтобы довести деньги до инвесторов. В Минфине РФ 23 июня сообщали о полном выполнении обязательств по обслуживанию государственных ценных бумаг. Bloomberg заявил, что Россия впервые за столетие «объявила дефолт» по суверенному долгу в иностранной валюте. В Кремле назвали такое утверждение неправомерным и не имеющим оснований, передает Nation News. Зампредседателя Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал информацию Bloomberg ложью, сообщает Life.