Врачи Кургана проведут массовую вакцинацию подростков от COVID-19

Курганские врачи открыли запись на вакцинацию подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганская детская поликлиника приглашает на вакцинацию подростков старше 11 лет. Об этом в аккаунтах в соцсетях сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

«В ГБУ «Курганская детская поликлиника организована предварительная запись на вакцинацию детей от 12 до 17 лет включительно против новой коронавирусной инфекции», — говорится в обращении к родителям. Вакцинация будет проводиться по адресу ул. К. Мяготина, 114, а также на базе образовательного учреждения по месту обучения ребенка. Запись на вакцинацию проводится по телефону 8 (961) 749-33-49.

В департаменте отмечают, что вакцина состоит из двух компонентов, ее будут ставить в два этапа с интервалом в 21 день. Противопоказаниями для вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, анафилактический шок, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

С осторожностью вакцина применяется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, эпилепсией, с выраженными нарушениями функциями щитовидной железы и при тяжелых заболеваниях системы кроветворения. При острых инфекционных заболеваниях и при обострении хронических болезней вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии.

До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области резко выросло число больных инфекциями. За январь—май этого года их количество увеличилось в два раза относительно аналогичного периода 2021 года.

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