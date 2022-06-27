Врачи Кургана проведут массовую вакцинацию подростков от COVID-19

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Пункт вакцинации в ТЦ «Воробьёвы горы». Курган, прививка, вакцинация, ковид, вакцина от коронавируса, прививка от covid19, ковид 19
Курганские врачи открыли запись на вакцинацию подростков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курганская детская поликлиника приглашает на вакцинацию подростков старше 11 лет. Об этом в аккаунтах в соцсетях сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

«В ГБУ «Курганская детская поликлиника организована предварительная запись на вакцинацию детей от 12 до 17 лет включительно против новой коронавирусной инфекции», — говорится в обращении к родителям. Вакцинация будет проводиться по адресу ул. К. Мяготина, 114, а также на базе образовательного учреждения по месту обучения ребенка. Запись на вакцинацию проводится по телефону 8 (961) 749-33-49.

В департаменте отмечают, что вакцина состоит из двух компонентов, ее будут ставить в два этапа с интервалом в 21 день. Противопоказаниями для вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, анафилактический шок, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

С осторожностью вакцина применяется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, эпилепсией, с выраженными нарушениями функциями щитовидной железы и при тяжелых заболеваниях системы кроветворения. При острых инфекционных заболеваниях и при обострении хронических болезней вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии.

До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области резко выросло число больных инфекциями. За январь—май этого года их количество увеличилось в два раза относительно аналогичного периода 2021 года.

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Курганская детская поликлиника приглашает на вакцинацию подростков старше 11 лет. Об этом в аккаунтах в соцсетях сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «В ГБУ «Курганская детская поликлиника организована предварительная запись на вакцинацию детей от 12 до 17 лет включительно против новой коронавирусной инфекции», — говорится в обращении к родителям. Вакцинация будет проводиться по адресу ул. К. Мяготина, 114, а также на базе образовательного учреждения по месту обучения ребенка. Запись на вакцинацию проводится по телефону 8 (961) 749-33-49. В департаменте отмечают, что вакцина состоит из двух компонентов, ее будут ставить в два этапа с интервалом в 21 день. Противопоказаниями для вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, анафилактический шок, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. С осторожностью вакцина применяется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, эпилепсией, с выраженными нарушениями функциями щитовидной железы и при тяжелых заболеваниях системы кроветворения. При острых инфекционных заболеваниях и при обострении хронических болезней вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области резко выросло число больных инфекциями. За январь—май этого года их количество увеличилось в два раза относительно аналогичного периода 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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