В Курганской области резко выросло число больных инфекциями

Число выявленных случаев заражения инфекциями выросло в регионе в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в январе—мае в два раза выросло число зараженных инфекционными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная информация была размещена 20 июня на сайте областного Роспотребнадзора.

«Заболеваемость инфекционными болезнями в январе—мае текущего года в два раза выше аналогичного периода прошлого года: в области зарегистрированы 305 344 случая инфекционных болезней против 154 767 случаев в 2021 году. 73,4% от общей заболеваемости приходится на острые респираторные вирусные заболевания», — указано в сообщении.

Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ за этот период вырос в 3,9 раза. За это время специалисты зарегистрировали 81 120 случаев. Из них 91% приходится на COVID-19. Представители Роспотребнадзора добавили, что в регионе на 5,2% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. При этом заболеваемость сальмонеллезом в регионе снизилась в 1,6 раза.

В Курганской области, в том числе, выявляют больных гонконгским гриппом (H3N2). Так, в конце 2021 года за неделю им заболели 18 человек.