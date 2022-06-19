19 июня 2022

В Курганской области резко выросло число больных инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Число выявленных случаев заражения инфекциями выросло в регионе в два раза Фото:

В Курганской области в январе—мае в два раза выросло число зараженных инфекционными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная информация была размещена 20 июня на сайте областного Роспотребнадзора.

«Заболеваемость инфекционными болезнями в январе—мае текущего года в два раза выше аналогичного периода прошлого года: в области зарегистрированы 305 344 случая инфекционных болезней против 154 767 случаев в 2021 году. 73,4% от общей заболеваемости приходится на острые респираторные вирусные заболевания», — указано в сообщении.

Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ за этот период вырос в 3,9 раза. За это время специалисты зарегистрировали 81 120 случаев. Из них 91% приходится на COVID-19. Представители Роспотребнадзора добавили, что в регионе на 5,2% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. При этом заболеваемость сальмонеллезом в регионе снизилась в 1,6 раза.

В Курганской области, в том числе, выявляют больных гонконгским гриппом (H3N2). Так, в конце 2021 года за неделю им заболели 18 человек.

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В Курганской области в январе—мае в два раза выросло число зараженных инфекционными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная информация была размещена 20 июня на сайте областного Роспотребнадзора. «Заболеваемость инфекционными болезнями в январе—мае текущего года в два раза выше аналогичного периода прошлого года: в области зарегистрированы 305 344 случая инфекционных болезней против 154 767 случаев в 2021 году. 73,4% от общей заболеваемости приходится на острые респираторные вирусные заболевания», — указано в сообщении. Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ за этот период вырос в 3,9 раза. За это время специалисты зарегистрировали 81 120 случаев. Из них 91% приходится на COVID-19. Представители Роспотребнадзора добавили, что в регионе на 5,2% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. При этом заболеваемость сальмонеллезом в регионе снизилась в 1,6 раза. В Курганской области, в том числе, выявляют больных гонконгским гриппом (H3N2). Так, в конце 2021 года за неделю им заболели 18 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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