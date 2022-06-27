Вашингтон поставит Киеву современные средства ПВО

США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, также планируется поставить артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
«Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО», — приводит слова Салливана пресс-пул Белого дома (цитата по ТАСС).
Телеканал CNN ранее анонсировал, что США сообщат на этой неделе о намерении передать Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности. В Кремле ответили, что не получали уведомлений об этом и что действия по защите интересов России принимаются на постоянной основе.
Страны Запада стали поставлять вооружение Украине на фоне российской военной спецоперации, начавшейся 24 февраля. С начала операции они поставили или обещали поставить Киеву, средств на военные нужды, боеприпасов и военной техники более чем на 38 млрд долларов.
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США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, также планируется поставить артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. «Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО», — приводит слова Салливана пресс-пул Белого дома (цитата по ТАСС). Телеканал CNN ранее анонсировал, что США сообщат на этой неделе о намерении передать Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности. В Кремле ответили, что не получали уведомлений об этом и что действия по защите интересов России принимаются на постоянной основе. Страны Запада стали поставлять вооружение Украине на фоне российской военной спецоперации, начавшейся 24 февраля. С начала операции они поставили или обещали поставить Киеву, средств на военные нужды, боеприпасов и военной техники более чем на 38 млрд долларов.