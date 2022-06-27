По ее словам, аборт — вынужденная необходимость (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) высказалась против людей, считающих, что аборты необходимо запретить. Об этом она написала в своем telegram-канале «Радио Монеточка».

«Если ты не согласен с процедурой (речь про аборт — прим. ред.) — не выполняй ее, она не обязательна, но маниакальное желание лишить этой опции весь мир — нездоровый. <…> Я никогда не хотела бы сделать аборт, ни одна женщина на свете не ставит такую цель, это всегда — вынужденная необходимость. Материнство требует отдачи, которую невозможно подарить ребенку, если ты не готова. Все, что касается моего тела должно быть добровольным, и меня пугает, что на свете так много людей, не согласных с этим», — говорится в сообщении.

Певица подчеркивает, что существует множество факторов, по которым девушки прибегают к абортам. «Если ты не была готова, не была согласна, если тебя изнасиловали, если не на кого опереться финансово, психологически, если не чувствуешь себя достаточно сильной и здоровой», — поясняет Гырдымова. И пишет, что для нее перемены от беременности проходят хорошо, потому что она принимает их добровольно.

В декабре 2020-го года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Сначала она отпраздновала свою свадьбу в Москве, а во второй раз, почти через три месяца — на исторической родине в Екатеринбурге. Во время интервью с журналисткой Ириной Шихман на youtube-канале «А поговорить?» певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности.

Монеточка — российская певица, музыкант, композитор и автор песен. Стала известна в 2016-м году, когда начала выкладывать в интернете песни, записанные дома под фортепиано. Массовую популярность в России ей принес альбом «Раскраски для взрослых», вышедший в 2018 году.

Монеточка считает, что беременность требует большой отдачи Скрин поста telegram-канале Монеточки

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам