Медведев назвал последствия для РФ из-за вступления Швеции в НАТО

28 июня 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет РФ новых угроз, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не несет новых угроз для России, эти страны всегда относились к РФ с уважением. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты». Однако политик предположил, что в этом случае РФ предстоит укреплять рубежи на новой сухопутной границе с альянсом. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, сообщалось ранее. Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не несет новых угроз для России, эти страны всегда относились к РФ с уважением. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты». Однако политик предположил, что в этом случае РФ предстоит укреплять рубежи на новой сухопутной границе с альянсом. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, сообщалось ранее. Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.