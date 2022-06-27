27 июня 2022

Медведев назвал последствия для РФ из-за вступления Швеции в НАТО

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ХХ съезд партии
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет РФ новых угроз, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не несет новых угроз для России, эти страны всегда относились к РФ с уважением. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты». Однако политик предположил, что в этом случае РФ предстоит укреплять рубежи на новой сухопутной границе с альянсом.

Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, сообщалось ранее. Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.

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Возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не несет новых угроз для России, эти страны всегда относились к РФ с уважением. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты». Однако политик предположил, что в этом случае РФ предстоит укреплять рубежи на новой сухопутной границе с альянсом. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, сообщалось ранее. Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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