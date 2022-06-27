В Госдуме припугнули ЕС из-за Калининграда

28 июня 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ ответили Латвии из-за слов о Калининграде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна быть готова к ответным жестким мерам из-за провокаций со стороны Латвии в адрес Калининградской области и не только, так как есть угроза новых провокаций. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. «Мы не можем исключать, что страны Евросоюза со временем по мере того, как будет дальше деградировать международное право и международная обстановка, смогут вынашивать и озвучивать свои провокационные и беспрецедентные идеи, но пока что господа из Прибалтики выдают желаемое за действительное», — прокомментировал Новиков слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности «забрать» Калининград, передает его слова «Лента.ру» По его мнению, раз такая провокация озвучена, то Кремль должен быть готов к ответу в жесткой форме. Он считает, что необходимо понимать, что за этим, вероятно, последуют новые провокации в отношении Калининградской области и не только. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры против Литвы из-за блокады Калининграда. Медведев отметил, что они будут очень жесткими. Власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС). В итоге на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия должна быть готова к ответным жестким мерам из-за провокаций со стороны Латвии в адрес Калининградской области и не только, так как есть угроза новых провокаций. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. «Мы не можем исключать, что страны Евросоюза со временем по мере того, как будет дальше деградировать международное право и международная обстановка, смогут вынашивать и озвучивать свои провокационные и беспрецедентные идеи, но пока что господа из Прибалтики выдают желаемое за действительное», — прокомментировал Новиков слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности «забрать» Калининград, передает его слова «Лента.ру» По его мнению, раз такая провокация озвучена, то Кремль должен быть готов к ответу в жесткой форме. Он считает, что необходимо понимать, что за этим, вероятно, последуют новые провокации в отношении Калининградской области и не только. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры против Литвы из-за блокады Калининграда. Медведев отметил, что они будут очень жесткими. Власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС). В итоге на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград.