Медведев пообещал Литве жесткие меры из-за блокады Калининграда

27 июня 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Санкции могут «перекрыть кислород Литве», заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия примет ответные меры против Литвы из-за блокады Калининграда, и они будут очень жесткими. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «На этих шагах (перекрытии транзита для доставки товаров в Калининград — прим. ред.) ЕС даже не настаивал. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты». Медведев назвал ограничение транзита частью «войны по доверенности», которую Запад ведет против России. «Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул он. Значительная часть этих мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород» Литве, заявил Медведев. Однако пострадают от этого в первую очередь простые жители Литвы. «Уровень их жизни по европейским меркам — просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда», — отметил Медведев. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия примет ответные меры против Литвы из-за блокады Калининграда, и они будут очень жесткими. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «На этих шагах (перекрытии транзита для доставки товаров в Калининград — прим. ред.) ЕС даже не настаивал. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты». Медведев назвал ограничение транзита частью «войны по доверенности», которую Запад ведет против России. «Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул он. Значительная часть этих мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород» Литве, заявил Медведев. Однако пострадают от этого в первую очередь простые жители Литвы. «Уровень их жизни по европейским меркам — просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда», — отметил Медведев. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград.