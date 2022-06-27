Пьяные бойцы ВСУ в Донбассе подорвались на собственной растяжке. Видео

28 июня 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Нетрезвые ВСУ подорвались на собственной растяжке и попали на видео Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ), по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Момент их гибели запечатлен на видео. На кадрах видно, как трое мужчин проходят через высаженные в ряд деревья. В этот момент неожиданно возникает взрыв. Предполагается, что один из бойцов мог задеть растяжку, установленную незадолго до происшествия. Данные кадры позволяют сделать вывод о том, что украинские военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на видеозапись, которая находится у них в распоряжении. Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщал корреспондент URA.RU с места событий исходя из рассказов бойцов Донецкой народной республики (ДНР). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Военнослужащие Украины (ВСУ), по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Момент их гибели запечатлен на видео. На кадрах видно, как трое мужчин проходят через высаженные в ряд деревья. В этот момент неожиданно возникает взрыв. Предполагается, что один из бойцов мог задеть растяжку, установленную незадолго до происшествия. Данные кадры позволяют сделать вывод о том, что украинские военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на видеозапись, которая находится у них в распоряжении. Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщал корреспондент URA.RU с места событий исходя из рассказов бойцов Донецкой народной республики (ДНР).