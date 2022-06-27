27 июня 2022

Пьяные бойцы ВСУ в Донбассе подорвались на собственной растяжке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, автомат, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, зеленка, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция, специальный отряд быстрого реагирования
Нетрезвые ВСУ подорвались на собственной растяжке и попали на видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ), по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Момент их гибели запечатлен на видео.

На кадрах видно, как трое мужчин проходят через высаженные в ряд деревья. В этот момент неожиданно возникает взрыв. Предполагается, что один из бойцов мог задеть растяжку, установленную незадолго до происшествия. Данные кадры позволяют сделать вывод о том, что украинские военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на видеозапись, которая находится у них в распоряжении.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщал корреспондент URA.RU с места событий исходя из рассказов бойцов Донецкой народной республики (ДНР).

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Военнослужащие Украины (ВСУ), по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе. Момент их гибели запечатлен на видео. На кадрах видно, как трое мужчин проходят через высаженные в ряд деревья. В этот момент неожиданно возникает взрыв. Предполагается, что один из бойцов мог задеть растяжку, установленную незадолго до происшествия. Данные кадры позволяют сделать вывод о том, что украинские военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Пятый канал», ссылаясь на видеозапись, которая находится у них в распоряжении. Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщал корреспондент URA.RU с места событий исходя из рассказов бойцов Донецкой народной республики (ДНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...