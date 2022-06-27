В США заявили о намерениях украинских радикалов убить Зеленского

28 июня 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский планировал дать Донбассу определенную автономию, считает историк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в начале своего правления планировал дать территориям Донбасса требуемую автономию, но политика президента изменилась из-за угроз расправы со стороны украинских радикалов. Такое предположение высказал американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в разговоре с журналом Nation. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — заявил Хомский. По мнению историка, первоначальные планы Зеленского имели шанс на осуществление только при поддержке Соединенных штатов. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», — отметил специалист. Вместо этого, отметил Хомский, Вашингтон предпочел стратегию пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО. Ситуация значительно усугубилась с приходом к власти Джо Байдена, резюмировал историк. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий Донбасса. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является помощь жителям ЛДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале своего правления планировал дать территориям Донбасса требуемую автономию, но политика президента изменилась из-за угроз расправы со стороны украинских радикалов. Такое предположение высказал американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в разговоре с журналом Nation. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — заявил Хомский. По мнению историка, первоначальные планы Зеленского имели шанс на осуществление только при поддержке Соединенных штатов. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», — отметил специалист. Вместо этого, отметил Хомский, Вашингтон предпочел стратегию пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО. Ситуация значительно усугубилась с приходом к власти Джо Байдена, резюмировал историк. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию по освобождению территорий Донбасса. Как отмечал российский лидер, ее основными целями является помощь жителям ЛДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.