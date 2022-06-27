Звезда «Уральских пельменей» похвастался огромным грибом. Фото

28 июня 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Рожков вернулся из леса с огромным уловом Фото: Анна Майорова © URA.RU Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал пост, в котором похвастался грибом размером с его лицо. Фотографию он разметил в своем аккаунте в социальной сети. «Сезон охоты открыт», — подписал фото Рожков. На фотографии видно, что гриб нетипичного размера. Ранее жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель. Также свердловчане часто хвастаются собранным урожаем белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом. Рожков показал подписчикам свою лесную находку Фото: социальная сеть Андрея Рожкова Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал пост, в котором похвастался грибом размером с его лицо. Фотографию он разметил в своем аккаунте в социальной сети. «Сезон охоты открыт», — подписал фото Рожков. На фотографии видно, что гриб нетипичного размера. Ранее жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель. Также свердловчане часто хвастаются собранным урожаем белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом.