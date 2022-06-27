Рожков вернулся из леса с огромным уловом
Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал пост, в котором похвастался грибом размером с его лицо. Фотографию он разметил в своем аккаунте в социальной сети.
«Сезон охоты открыт», — подписал фото Рожков. На фотографии видно, что гриб нетипичного размера.
Ранее жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель. Также свердловчане часто хвастаются собранным урожаем белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом.
Рожков показал подписчикам свою лесную находку
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал