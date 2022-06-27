27 июня 2022

Звезда «Уральских пельменей» похвастался огромным грибом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей, жест двумя руками
Рожков вернулся из леса с огромным уловом Фото:

Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал пост, в котором похвастался грибом размером с его лицо. Фотографию он разметил в своем аккаунте в социальной сети.

«Сезон охоты открыт», — подписал фото Рожков. На фотографии видно, что гриб нетипичного размера.

Ранее жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель. Также свердловчане часто хвастаются собранным урожаем белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом.

Рожков показал подписчикам свою лесную находку
Фото:

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Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков опубликовал пост, в котором похвастался грибом размером с его лицо. Фотографию он разметил в своем аккаунте в социальной сети. «Сезон охоты открыт», — подписал фото Рожков. На фотографии видно, что гриб нетипичного размера. Ранее жительница Свердловской области нашла необычный гриб и поделилась фотографиями в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». Многие пользователи пришли к выводу, что находка — редкий деликатесный гриб трюфель. Также свердловчане часто хвастаются собранным урожаем белых грибов, которые достаточно рано появились этим летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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