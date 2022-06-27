Ул. Механическую в Тюмени перекроют из-за ремонта теплосетей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Участок улицы Механической (примыкает к площади 400-летия Тюмени) будет перекрыт с 6 по 30 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в период с 06.07.2022 по 30.07.2022 будет прекращено движение транспорта по ул. Механической в районе дома № 23. Схемы объезда: ул. Максима Горького, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало о перекрытии почти на месяц моста по ул. Пермякова. Причиной стал ремонт трубопровода.

Фото: администрация Тюмени