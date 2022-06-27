27 июня 2022

У главной площади Тюмени почти на месяц перекроют улицу. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Ул. Механическую в Тюмени перекроют из-за ремонта теплосетей Фото:

Участок улицы Механической (примыкает к площади 400-летия Тюмени) будет перекрыт с 6 по 30 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в период с 06.07.2022 по 30.07.2022 будет прекращено движение транспорта по ул. Механической в районе дома № 23. Схемы объезда: ул. Максима Горького, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало о перекрытии почти на месяц моста по ул. Пермякова. Причиной стал ремонт трубопровода.

Фото:

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Участок улицы Механической (примыкает к площади 400-летия Тюмени) будет перекрыт с 6 по 30 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети в период с 06.07.2022 по 30.07.2022 будет прекращено движение транспорта по ул. Механической в районе дома № 23. Схемы объезда: ул. Максима Горького, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало о перекрытии почти на месяц моста по ул. Пермякова. Причиной стал ремонт трубопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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