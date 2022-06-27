Новый курганский департамент займется проверкой кандидатов

Законопроект принят депутатами Курганской областной думы в двух чтениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент финансов Курганской области будет проверять квалификацию кандидатов на замещение руководителей финансовых органов в муниципальных районах, округах и городах. Законопроект принят депутатами облдумы в двух чтениях, передает корреспондент URA.RU.

«Данный законопроект будет регламентировать отношения, направленные на участие департамента финансов Курганской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должностей руководителей финансового органа. Также предусматривается перечень документов, предоставляемых департаментом, способов проверки кандидатов на соответствие квалификационных требований и перечень решений», — сказал временно исполняющий обязанности регионального департамента финансов Сергей Гаврин.

Департамент финансов был сформирован вместо одноименного управления в феврале текущего года. Курганские власти сообщали, что новая структура займется выработкой и проведением государственной политики в бюджетной и налоговой сферах.

Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев предложил отдавать профицит бюджета местным бизнесменам. Курганские чиновники придумали новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры.