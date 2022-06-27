27 июня 2022

Новый курганский департамент займется проверкой кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, чиновники, закон, областная дума, депутаты, заседание депутатов
Законопроект принят депутатами Курганской областной думы в двух чтениях Фото:

Департамент финансов Курганской области будет проверять квалификацию кандидатов на замещение руководителей финансовых органов в муниципальных районах, округах и городах. Законопроект принят депутатами облдумы в двух чтениях, передает корреспондент URA.RU.

«Данный законопроект будет регламентировать отношения, направленные на участие департамента финансов Курганской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должностей руководителей финансового органа. Также предусматривается перечень документов, предоставляемых департаментом, способов проверки кандидатов на соответствие квалификационных требований и перечень решений», — сказал временно исполняющий обязанности регионального департамента финансов Сергей Гаврин.

Департамент финансов был сформирован вместо одноименного управления в феврале текущего года. Курганские власти сообщали, что новая структура займется выработкой и проведением государственной политики в бюджетной и налоговой сферах.

Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев предложил отдавать профицит бюджета местным бизнесменам. Курганские чиновники придумали новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры.

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Департамент финансов Курганской области будет проверять квалификацию кандидатов на замещение руководителей финансовых органов в муниципальных районах, округах и городах. Законопроект принят депутатами облдумы в двух чтениях, передает корреспондент URA.RU. «Данный законопроект будет регламентировать отношения, направленные на участие департамента финансов Курганской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должностей руководителей финансового органа. Также предусматривается перечень документов, предоставляемых департаментом, способов проверки кандидатов на соответствие квалификационных требований и перечень решений», — сказал временно исполняющий обязанности регионального департамента финансов Сергей Гаврин. Департамент финансов был сформирован вместо одноименного управления в феврале текущего года. Курганские власти сообщали, что новая структура займется выработкой и проведением государственной политики в бюджетной и налоговой сферах. Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев предложил отдавать профицит бюджета местным бизнесменам. Курганские чиновники придумали новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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