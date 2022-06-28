В России обнаружили новый штамм опасной лихорадки

28 июня 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

На юге России зафиксировали новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки, заявили исследователи Фото: Анна Майорова © URA.RU На юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом заявили в пресс-службе Сеченовского университета. «На юге России обнаружена новая линия вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба университета РИА «Новости». Конго-крымская геморрагическая лихорадка распространена в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части, отметили в пресс-службе. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом заявили в пресс-службе Сеченовского университета. «На юге России обнаружена новая линия вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба университета РИА «Новости». Конго-крымская геморрагическая лихорадка распространена в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части, отметили в пресс-службе. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.