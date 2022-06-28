В России обнаружили новый штамм опасной лихорадки

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На юге России зафиксировали новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки, заявили исследователи Фото:

На юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом заявили в пресс-службе Сеченовского университета.

«На юге России обнаружена новая линия вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба университета РИА «Новости».

Конго-крымская геморрагическая лихорадка распространена в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части, отметили в пресс-службе.

В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.

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На юге России обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом заявили в пресс-службе Сеченовского университета. «На юге России обнаружена новая линия вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба университета РИА «Новости». Конго-крымская геморрагическая лихорадка распространена в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части, отметили в пресс-службе. В начале июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от Конго-крымской геморрагической лихорадки. В обоих случаях заболевание было вызвано укусом клеща.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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