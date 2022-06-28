В Кремле отреагировали на желание G7 ввести потолок цен на газ

28 июня 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал решение Запада о предельных ценах на газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Согласится ли Россия на установление предельных цен на газ со стороны стран «Большой Семерки», зависит от направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зависит от направления. От того решения, которое примет „Газпром“. Наверное, они будут ставить вопрос об изменении условий действующих контрактов и цены. Насколько это с юридической точки зрения возможно», — завил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что лидеры стран G7 поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ. Американская газета The New York Times заявляла, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу в попытке ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Согласится ли Россия на установление предельных цен на газ со стороны стран «Большой Семерки», зависит от направления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зависит от направления. От того решения, которое примет „Газпром“. Наверное, они будут ставить вопрос об изменении условий действующих контрактов и цены. Насколько это с юридической точки зрения возможно», — завил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что лидеры стран G7 поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ. Американская газета The New York Times заявляла, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу в попытке ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.