Власти перенесли сроки закрытия моста в центре Кургана

Закрытие движение транспорта на Кировском мосту перенесли на несколько недель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана перенесли закрытие Кировского моста. Запрет на движение транспорта планируют ввести 15 июля. Ранее сообщалось, что мост через реку Тобол должны закрыть на капремонт с 1 июля. Об этом говорится на сайте мэрии.

«Кировский мост останется открытым для проезда до начала работы тяжелой строительной техники, которая будет привлечена для его капитального ремонта. В департаменте развития городского хозяйства пояснили, что фактически подрядная организация, которая выиграла конкурс на проведение ремонта, планирует вывести на мост тяжелую строительную технику позднее. Сейчас определяется точная дата. Ориентировочно 15 июля», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, в рамках капитального ремонта проведут полную замену всей верхней части моста. «Останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Вся верхняя часть моста будет заменена, а это дорожная одежда, тротуарная часть, барьерное и перильное ограждение. Также будут сделаны подъезды и установлено новое освещение. В связи с тем, что вся верхняя часть будет разобрана, соответственно, возможность передвигаться по мосту будет исключена. Мы приносим свои извинения жителям города за временные неудобства», — сказал Плешков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на капремонт закрывают Кировский мост. По данным регионального ГИБДД, ввести запрет на движение транспорта планировалось с 1 июля 2022 года до 1 июня 2023 года. Также сообщалось, что тюменский подрядчик, занимающийся ремонтом Некрасовского моста, предложил властям Кургана полностью остановить движение автомобилей и пешеходов на объекте. В том числе в администрации города ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о временной приостановке движения поездов на данном участке.

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