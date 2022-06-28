Жители ЯНАО возмутились программой переселения. «Выгоняют семьи на улицу»

28 июня 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Чтобы получить однокомнатную квартиру в Тюмени, ямальцу нужно сдать свое жилье и выселить семью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО обязывают участников жилищной программы «Сотрудничество», получивших сертификат, сдать квартиру региону, а всех проживающих в ней совершеннолетних жильцов освободить помещение, несмотря на то, что они не участвовали в программе и не имеют другого жилья. Об этом возмущенные ямальцы сообщают в социальных сетях. «Для кого предназначена программа „Сотрудничество“? В „трешке“ проживаем я, мама и сестра с ребенком. Мама стоит в очереди на программу 10 лет. В этом году специалист жилищной политики пояснил, что, когда ей выдадут сертификат, мы с сестрой должны освободить площадь и сдать квартиру городу. У нас соцнайм. Другого жилья ни у кого нет. Добро пожаловать в бомжи?» — написала анонимная жительница Салехарда. Проблема коснулась многих ямальцев. «Аналогично сказали моей свекрови, которая больше 10 лет стоит в очереди. Квартира поделена еще в период приватизации на доли между ней и ее двумя сыновьями. Сыновья должны отказаться от долей, чтобы она получила квартиру в Тюмени. При этом у них отдельного жилья в Салехарде нет. Более 30 лет жить и работать на севере, чтобы отдать трехкомнатную квартиру стоимостью около 10 млн. руб. за „однушку“ за 3 млн? Или отдавать ей свою долю сыновьям и ждать 5 лет», — добавила Лена Конева. «Мне тоже в свое время сказали — дети взрослые, пусть берут ипотеку. А если они не могут взять ипотеку? Тогда куда? В „однушку“ всем табором?» — прокомментировала Римма Сафонова. Салехардцы добавили, что сдать городу предлагают не только жилье по соцнайму, но и собственное. «Мне тоже предложили сдать трехкомнатную квартиру, которая находится в моей собственности, в обмен на однокомнатную в Тюмени», — ответила Лариса Ларина. В правительстве ЯНАО агентству обещали прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО обязывают участников жилищной программы «Сотрудничество», получивших сертификат, сдать квартиру региону, а всех проживающих в ней совершеннолетних жильцов освободить помещение, несмотря на то, что они не участвовали в программе и не имеют другого жилья. Об этом возмущенные ямальцы сообщают в социальных сетях. «Для кого предназначена программа „Сотрудничество“? В „трешке“ проживаем я, мама и сестра с ребенком. Мама стоит в очереди на программу 10 лет. В этом году специалист жилищной политики пояснил, что, когда ей выдадут сертификат, мы с сестрой должны освободить площадь и сдать квартиру городу. У нас соцнайм. Другого жилья ни у кого нет. Добро пожаловать в бомжи?» — написала анонимная жительница Салехарда. Проблема коснулась многих ямальцев. «Аналогично сказали моей свекрови, которая больше 10 лет стоит в очереди. Квартира поделена еще в период приватизации на доли между ней и ее двумя сыновьями. Сыновья должны отказаться от долей, чтобы она получила квартиру в Тюмени. При этом у них отдельного жилья в Салехарде нет. Более 30 лет жить и работать на севере, чтобы отдать трехкомнатную квартиру стоимостью около 10 млн. руб. за „однушку“ за 3 млн? Или отдавать ей свою долю сыновьям и ждать 5 лет», — добавила Лена Конева. «Мне тоже в свое время сказали — дети взрослые, пусть берут ипотеку. А если они не могут взять ипотеку? Тогда куда? В „однушку“ всем табором?» — прокомментировала Римма Сафонова. Салехардцы добавили, что сдать городу предлагают не только жилье по соцнайму, но и собственное. «Мне тоже предложили сдать трехкомнатную квартиру, которая находится в моей собственности, в обмен на однокомнатную в Тюмени», — ответила Лариса Ларина. В правительстве ЯНАО агентству обещали прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.