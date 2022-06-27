Курганский врач уехал в Москву лечить раненных военных

Молодой врач Центра им. Илизарова Илья Сутягин уехал на стажировку в главный военный госпиталь страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач травматолог-ортопед Центра Илизарова Илья Сутягин уехал в Москву для прохождения стажировки в Главном военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. Молодой специалист стремится получить опыт лечения боевой травмы и ее последствий, сообщили в пресс-службе Центра Илизарова.

«Врач травматолог-ортопед Центра Илизарова, председатель Общества молодых ученых Илья Сутягин выступил с инициативой пройти стажировку в главном военном госпитале страны на базе травматологического отделения, которое занимается закрытием дефектов мягких тканей у пациентов с минно-взрывными и огнестрельными ранениями. Он стремится получить опыт лечения боевой травмы и ее последствий», — говорится в сообщении Центра им. Илизарова.

Стажировка курганского врача продлится больше месяца. Она организована в рамках научно-практического взаимодействия двух федеральных центров (Центра им. Илизарова и ГВКГ им. Бурденко) по вопросам лечения и реабилитации пациентов с последствиями травм. По словам директора Центра Илизарова Александра Бурцева, в случае необходимости в Кургане готовы к приему пострадавших на восстановительное лечение последствий ранений и травм. В курганском медцентре накоплен большой опыт в вопросах посттравматической ортопедии, в том числе, лечении костных дефектов и деформации конечностей.