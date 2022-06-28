Три топ-менеджера из Тюмени победили в «Лидерах России»

28 июня 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

В этот раз участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое топ-менеджеров из Тюменской области победили в четвертом сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Среди них представители образовательной сферы и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «В числе победителей конкурса „Лидеры России“ исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов, проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля. Кроме них одним из лучших стал директор по экономике и управлению эффективностью „ЗапСибНефтехим“ компании „Сибур“ Евгений Ямщиков», — следует из списка победителей. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев также стал одним из победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этот раз участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Трое топ-менеджеров из Тюменской области победили в четвертом сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Среди них представители образовательной сферы и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «В числе победителей конкурса „Лидеры России“ исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов, проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля. Кроме них одним из лучших стал директор по экономике и управлению эффективностью „ЗапСибНефтехим“ компании „Сибур“ Евгений Ямщиков», — следует из списка победителей. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев также стал одним из победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этот раз участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек.