Курганский мост, который закроют на год, отремонтируют челябинцы

Капитальный ремонт Кировского моста выполнит ООО «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Капитальным ремонтом Кировского моста, который планируют закрыть до лета 2023 года, займется челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.

«В целях производства капитальных ремонтных работ администрация города Кургана постановляет: <…> Исполнителю работ ООО „Урал-Сервис-Групп“ (г. Челябинск) согласовать с УМВД России по городу Кургану схему организации движения транспорта и установить необходимые дорожные знаки; известить население через СМИ об изменении движения транспорта», — говорится в документе.

Согласно данным на сайте госзакупок, победителем аукциона на право стать подрядчиком по капремонту моста стал участник под номером №1, который предложил цену в 60 770 360,18 рублей. Начальная цена контракта составляла более 61 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Кургана перенесли сроки закрытия моста в центре Кургана. Ориентировочно запрет на движение транспорта на объекте планируют ввести 15 июля. В начале года губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. Также власти отремонтируют мост через реку Тобол по улице Бурова-Петрова.