В Кургане отремонтируют мост, который раскритиковал Шумков

На ремонт Кировского моста планируют потратить более 60 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области ищут подрядчика, который отремонтирует Кировский мост в столице региона. Данная информация размещена на портале госзакупок. Ранее глава региона Вадим Шумков заявил, что этот мост «неудобный для пешеходов. Неопрятный. Небезопасный».

«Выполнение работ по капитальному ремонту городского моста через реку Тобол по ул. Кирова в г. Кургане. Начальная цена: 61 384 202,22 рубля», — указано на сайте.

В проекте контракта указано, что капитальный ремонт моста должны закончить до 1 июня 2023 года. Также власти проводят аукцион на ремонт моста через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова. Начальная цена работ составляет 122 900 629 рублей. Этот мост подрядчик должен будет отремонтировать до 10 декабря 2022 года.

Ранее директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова объясняла, что в Кургане возникают трудности с ремонтом мостов из-за того, что в городе нет местных подрядчиков, которые этим занимаются. В Кургане уже ремонтируют Некрасовский мост. На объекте работают представители тюменской организации «Альфа-Строй». В апреле представители мэрии были недовольны темпами ремонта моста.