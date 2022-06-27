Полиция нашла тюменку, давшую покурить своей малолетней дочери

С тюменки взяли объяснения, ей грозит штраф до 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские установили личность женщины, которая позволила своей малолетней дочери покурить электронную сигарету и попала на видео. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На тюменку составили протокол за нарушение.

«В настоящее время личность 32-летней женщины установлена. На нее составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию“. Материал будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних, для принятия решения», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.

По данной статье тюменке грозит штраф от 100 до 500 рублей. Как сообщили источники URA.RU, близкие к правоохранительным органам, женщина не состоит на учете, в поле зрения полиции ранее не попадала. Ребенок — маленькая девочка, воспитывается в нормальных условиях.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на видео попал момент курения электронной сигареты малолетним ребенком. Мама находилась рядом с дочерью, но не мешала малышке затягиваться вейпом. Проверку в этой связи возбудил и следственный комитет.