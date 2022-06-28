Свердловский лидер КПРФ поспорил с Куйвашевым из-за Ельцин Центра

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Александр Ивачев. Первый день в должности первого секретаря обкома КПРФ по СО. Екатеринбург, ивачев александр
Александр Ивачев вызвал губернатора на дебаты из-за Ельцин Центра Фото:

Вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев обеспокоен содержанием некоторых мероприятий, проходящих в Ельцин Центре, которое якобы не могут оправдать «никакие финансовые резоны». Так коммунист ответил на слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который выступил в поддержку центра.

«Что касается закона о центрах исторического наследия президентов, на который вы ссылаетесь в своем видео. Он ни в коем случае не обязывает ни жителей Свердловской области, ни губернатора финансировать строительство и уж тем более текущую деятельность Ельцин Центра. Кстати о его деятельности. Вы выразили удовлетворение большим количеством проходящих в центре мероприятий, поскольку они пополняют его бюджет. Однако меня больше волнует их содержание. Если речь идет о таких мероприятиях как встреча послов недружественных государств или лекции иноагента, порочащего нашу историю, то никакие финансовые резоны не могут их оправдать», — сказал Ивачев в обращении к Куйвашеву, опубликованном в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.

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Вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев обеспокоен содержанием некоторых мероприятий, проходящих в Ельцин Центре, которое якобы не могут оправдать «никакие финансовые резоны». Так коммунист ответил на слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который выступил в поддержку центра. «Что касается закона о центрах исторического наследия президентов, на который вы ссылаетесь в своем видео. Он ни в коем случае не обязывает ни жителей Свердловской области, ни губернатора финансировать строительство и уж тем более текущую деятельность Ельцин Центра. Кстати о его деятельности. Вы выразили удовлетворение большим количеством проходящих в центре мероприятий, поскольку они пополняют его бюджет. Однако меня больше волнует их содержание. Если речь идет о таких мероприятиях как встреча послов недружественных государств или лекции иноагента, порочащего нашу историю, то никакие финансовые резоны не могут их оправдать», — сказал Ивачев в обращении к Куйвашеву, опубликованном в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу Ельцин Центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Позже с критикой в адрес Ельцин Центра выступила актриса Мария Шукшина. Она считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге живет отдельно от политической повестки страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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