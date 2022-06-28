Мэрия Миасса заплатит полмиллиона рублей челябинскому курорту

Попытка взыскать с бизнесмена 1,5 млн рублей обернулась крупными потерями для бюджета Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попытка взыскать почти 1,5 млн рублей с элитного курорта «Золотой пляж» обернулась для администрации Миасса (Челябинская область) потерей почти полумиллиона рублей. Это следует из базы судебных дел.

В феврале городские власти обратились в суд, пытаясь взыскать с принадлежащего известному бизнесмену Олегу Сиротину курорта порядка 1,5 млн рублей. По расчетам чиновников, такую сумму с учетом пеней он задолжал муниципалитету за аренду земли. Представители Сиротина ответили встречным иском: по их расчетам, фирма даже переплатила. Разбирательство тянулось несколько месяцев и окончилось не в пользу мэрии.

«В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с администрации Миасского городского округа за счет средств казны муниципального образования в пользу ООО „Золотой пляж“ неосновательное обогащение в размере 438 тысяч 444 рублей. Также взыскать 11 тысяч 769 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Помимо «Золотого пляжа», расположенного в прибрежной зоне озера Тургояк, Сиротин владеет частью горнолыжного курорта «Завьялиха» и горнолыжным центром «Солнечная долина». На его объектах проходит ряд соревнований всероссийского и международного уровня, а также Ильменский фестиваль бардовской песни. У нынешней команды миасских властей сложились неоднозначные отношения с предпринимателем.

Последним примером такого рода стала тяжба из-за комплекса «Бани мира» в ГЛК «Солнечная долина», сноса которого муниципалитет добивался через суд. В итоге власти согласовали запуск бань в эксплуатацию, а на последнее заседание суда юристы мэрии даже не пришли.

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