Мэрия Миасса отказалась сносить бани на элитном курорте

Конфликт на курорте «Солнечная долина» исчерпан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд прекратил рассмотрение дела о сносе комплекса «Бани мира» на элитном курорте «Солнечная долина», инициированного мэрией Миасса (Челябинская область). Об этом сообщил URA.RU 16 июня владелец компании Олег Сиротин.

«На заседание, где должны были рассматривать иск, не явились представители властей. Соответственно, далее иск рассматривать отказались», — рассказал URA.RU Сиротин. Из базы Миасского городского суда дело сейчас удалено.

Комплекс, ставший предметом спора, включает русскую и нефритовую бани, хаммам, сауну, монгольскую юрту, джакузи и открытый термальный бассейн. Комплекс обеспечивает рабочими местами 40 местных жителей. Участок, на котором он расположен, фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки. По версии следствия, Сорока в 2016 году превысил полномочия, в итоге земля перешла курорту по заниженной цене.

Городские власти сочли, что «Бани мира» построены самовольно и должны быть снесены. Мэрия обратилась с соответствующим иском в городской суд. Пока шло разбирательство, спор был урегулирован: в конце мая банный комплекс ввели в эксплуатацию. Правда, это решение опротестовала прокуратура.