Уборщицам, конфликтовавшим с правительством ЯНАО, вернули выплаты

Уборщицы добились от властей ЯНАО понимания Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Уборщицам управления делами правительства ЯНАО удалось вернуть выплаты за подработки после длительного конфликта с руководством. Как сообщила URA.RU сотрудница ведомства Аминат Абакарова, начальство наконец услышало их просьбы и пошло на уступки.

«Где-то 60-70% из того, что мы просили, они выполнили. За подработки выплаты вернули. Уже все озвучивают, выслушивают нас, идут на встречу. Руководитель производственно-технического объединения управления делами правительства Ольга Гарштя сумела нас услышать», — поясняет Абакарова.

Также она отметила, что добиться понимания от начальства удалось благодаря освещению проблемы в СМИ, вмешательству ямальского омбудсмена Анатолия Сака, трудовой инспекции. Также помог депутат заксобрания Максим Лазарев.

Конфликт между уборщицами управления делами правительства и их руководством начался еще в 2021 году. Сначала сотрудницы обратились в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения в управлении. Однако ситуация не менялась, а на некоторых уборщиц, по их словам, началось давление со стороны начальства. Поэтому они вынуждены были обратиться к омбудсмену, вмешательство которого в начале тоже не принесло результата.