Конгрессмен США требует импичмент заблудившемуся Байдену

В конгрессе США потребовали объявить Джо Байдену импичмент Фото: Bundesregierung\Kugler

В конгрессе США потребовали объявить импичмент президенту Джо Байдену, который потерялся в пространстве после выступления перед нацией. С такой идеей выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально НИКОМУ. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно! Импичмент Байдену», — написала она на своей странице в соцсетях.

Президент США потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Политик долго не мог сообразить, куда ему идти, а после пытался выйти в стену. Затем, повернувшись спиной к публике, президент некоторое время изучал стену. И только после этого политик догадался, в каком направлении находится выход с трибуны.

Это не первый провал Байдена. Он также пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.