В Пермском крае погибли два рыбака

Двух пермяков, утонувших во время рыбалки, достали из воды Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Водолазы ночью 28 июня достали из воды тела двух молодых людей, рыбачивших с лодки в Юрлинском районе. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«28 июня 2022 года в 00 час. 35 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в Юрлинском муниципальном округе», — сообщает пресс-служба управления. На месте работали 40 спасателей.

Два молодых человека 21 и 23 лет отправились рыбачить еще в выходные и не вернулись. Люди заметили на одном из прудов пустую лодку и плавающую одежду. Тогда к месту прибыли водолазы и обыскали водоем. Там они обнаружили тела погибших.

Ранее URA.RU сообщало, что на реке Сылва погибли люди. Следственный комитет позднее подтвердил гибель двух восьмилетних мальчиков во время купания.