На пермском заводе сообщили, когда будет готова к полету «Ангара»

Пермский завод планирует выпустить стратегический двигатель в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Пермский завод «Протон-ПМ» планирует, что первый двигатель для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» будет готов в 2023 году. Информация появилась на сайте компании.

«Специалисты АО „Протон-ПМ“ разработали большую часть технологических процессов, необходимых для изготовления двигателя РД-191М ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5М“. Состояние готовности технологий для производства этих узлов — более 90%. Первый модифицированный двигатель предстоит поставить в 2023 году», — сообщили в пресс-службе завода. Работа над проектом началась в конце 2021 года. По контракту пермское предприятие должно изготовить восемь двигателей.

Около 40% ключевых технологических процессов находятся в стадии изготовления. Над оставшимися технологиями активно трудятся сотрудники завода. Все необходимые для запуска производства материалы уже находятся на складе предприятия.

Ранее URA.RU сообщал, что завод «Протон-ПМ» заключил договор на поставку опытных образцов двигателей. Ранее старт «Ангары» планировали на 2021 год.