Посол РФ в США рассказал о панике Запада из-за санкций против РФ

29 июня 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Из-за санкций против РФ страдают сами США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции США сеют хаос и панику на мировом рынке, от них страдает сам Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Соединенные Штаты сами страдают от антироссийских запретов. Рост потребительских цен здесь установил антирекорд за последние 40 лет. Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику», — написал Антонов telegram-канале. Дипломат указал на снижение деловой активности в Америке, разрушение транспортно-логистических цепочек, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов населения. Он также добавил, что санкции против России спровоцировали мировой продовольственный кризис. США, страны ЕС и другие государства ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Однако они сказались на самих западных странах. Как пишет французский журнал Point, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские санкции США сеют хаос и панику на мировом рынке, от них страдает сам Вашингтон. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Соединенные Штаты сами страдают от антироссийских запретов. Рост потребительских цен здесь установил антирекорд за последние 40 лет. Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику», — написал Антонов telegram-канале. Дипломат указал на снижение деловой активности в Америке, разрушение транспортно-логистических цепочек, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов населения. Он также добавил, что санкции против России спровоцировали мировой продовольственный кризис. США, страны ЕС и другие государства ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Однако они сказались на самих западных странах. Как пишет французский журнал Point, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире.