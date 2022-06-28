28 июня 2022

Курган нашел новых торговых партнеров в Средней Азии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург
Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью республики Узбекистан Фото:

Курганские чиновники договорились о сотрудничестве с республикой Узбекистан. Об этом сообщатся в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках визита курганской делегации в Узбекистан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Ферганской областью республики Узбекистан и соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кургана и Ферганской области», — говорится в сообщении.

Также замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов в рамках бизнес-миссии провел переговоры с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее URA.RU писало о том, что замгубернатора Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. В рамках рабочего визита курганская делегация планирует посетить промышленные и культурные объекты. Также сообщалось, что Минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова и торгово-промышленной палатой Кургана.

Замгубернатора Владимир Архипов договорился о сотрудничестве с Хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым
Фото:
В Узбекистане подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кургана и Ферганской области
Фото:

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Курганские чиновники договорились о сотрудничестве с республикой Узбекистан. Об этом сообщатся в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «В рамках визита курганской делегации в Узбекистан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Ферганской областью республики Узбекистан и соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кургана и Ферганской области», — говорится в сообщении. Также замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов в рамках бизнес-миссии провел переговоры с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Ранее URA.RU писало о том, что замгубернатора Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. В рамках рабочего визита курганская делегация планирует посетить промышленные и культурные объекты. Также сообщалось, что Минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова и торгово-промышленной палатой Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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