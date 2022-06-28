Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью республики Узбекистан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганские чиновники договорились о сотрудничестве с республикой Узбекистан. Об этом сообщатся в группе «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках визита курганской делегации в Узбекистан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Ферганской областью республики Узбекистан и соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кургана и Ферганской области», — говорится в сообщении.

Также замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов в рамках бизнес-миссии провел переговоры с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее URA.RU писало о том, что замгубернатора Владимир Архипов вместе с предпринимателями и представителями вузов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан. В рамках рабочего визита курганская делегация планирует посетить промышленные и культурные объекты. Также сообщалось, что Минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с центром им. Илизарова и торгово-промышленной палатой Кургана.

Замгубернатора Владимир Архипов договорился о сотрудничестве с Хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым Фото: группа «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте»

В Узбекистане подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Кургана и Ферганской области Фото: группа «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте»