В Кургане птицефабрика, признанная банкротом, выставила на продажу 20 нежилых зданий и земельный участок. Общая стоимость имущества составляет около 114 миллионов рублей. Такая информация размещена на сайте «Торги России».
«ООО СП „Курганская птицефабрика“ продает 20 нежилых зданий. Общая площадь: 20 523,6 квадратных метров. Земельный участок общей площадью 140 222 квадратных метров. Имущество находится в залоге АО „Россельхозбанк“. Адрес объектов: г. Курган, ул. Омская, д. 173. Начальная цена: 113 820 902,00 рублей», — говорится в сообщении.
Стоимость залогового имущества курганской птицефабрики — около 114 миллионов рублей
Фото: сайт «Торги России»
Общая площадь залогового имущества составляет около 161 тысячи квадратных метров
Фото: сайт «Торги России»
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В Кургане птицефабрика, признанная банкротом, выставила на продажу 20 нежилых зданий и земельный участок. Общая стоимость имущества составляет около 114 миллионов рублей. Такая информация размещена на сайте «Торги России». «ООО СП „Курганская птицефабрика“ продает 20 нежилых зданий. Общая площадь: 20 523,6 квадратных метров. Земельный участок общей площадью 140 222 квадратных метров. Имущество находится в залоге АО „Россельхозбанк“. Адрес объектов: г. Курган, ул. Омская, д. 173. Начальная цена: 113 820 902,00 рублей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганская строительная компания-банкрот распродает спецтехнику. На торги выставлены экскаваторы, тракторы, автогрейдер, кран и самосвал. Общая стоимость имущества составляет более 11,5 миллионов рублей. Также сообщалось, что предприятие «Зауральехлеб» выставила на аукцион комбайны, бороны, земельные участки и нежилые здания за 49 млн рублей.