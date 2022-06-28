Участников СВО из ЯНАО освободят от уплаты долгов

В ФССП по ЯНАО заявили, что участники СВО смогут временно не выплачивать долги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы ЯНАО не будут взыскивать долги с военных-участников СВО на Украине. Такая информация появилась на сайте управления ФССП по ЯНАО.

«В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично», — рассказали представители управления в пресс-релизе.

Чтобы приостановить исполнительное производство достаточно предоставить приставам оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановки исполнительного производства. Так же судебный пристав вправе сам инициировать остановку исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, которые являются достаточными для такой приостановки.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудников Управления Росгвардии по Пермскому краю наградили медалями «За отвагу». В министерстве безопасности края сообщили, что два сотрудника получили медаль за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по защите мирных жителей Донбасса. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что одна из главных задач России в этой операции — защита жителей Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам