Курс евро упал ниже 53 рублей

29 июня 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Впервые с апреля 2015 года доллар упал ниже 53 рубля, а евро — ниже 51 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курс евро на Московской бирже впервые с апреля 2015 года упал ниже 53 рублей, а доллар — ниже 51 рубля. Такие данные следуют из динамики торгов на Мосбирже. Курс доллара США составил 51,62 руб. в 10:02, это на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,31 руб., подешевев на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 $ и EUR0,45) уменьшилась на 20,95 копейки — до 52,83 рубля. Доллар при этом оказался на 1,35 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро — на 1,58 руб. ниже. Чуть позднее доллар упал ниже 51 руб. впервые с 27 мая, евро — ниже 54 руб. впервые с 17 апреля 2015 года. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 21 июня евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс евро на Московской бирже впервые с апреля 2015 года упал ниже 53 рублей, а доллар — ниже 51 рубля. Такие данные следуют из динамики торгов на Мосбирже. Курс доллара США составил 51,62 руб. в 10:02, это на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,31 руб., подешевев на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 $ и EUR0,45) уменьшилась на 20,95 копейки — до 52,83 рубля. Доллар при этом оказался на 1,35 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро — на 1,58 руб. ниже. Чуть позднее доллар упал ниже 51 руб. впервые с 27 мая, евро — ниже 54 руб. впервые с 17 апреля 2015 года. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 21 июня евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей.