«Вечерние ведомости» получили новый штраф за фейки о военных

Свердловское издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, где проходило заседание.
«Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Издание судили по статье, предполагающей наказание за дискредитацию вооруженных сил России. У «Вечерних ведомостей» нашли 54 факта подобных нарушений.
Ранее издание уже получило штраф в 150 тысяч рублей по аналогичной статье. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием буквы Z, считающейся одним из символов спецоперации России на Украине.
Спецоперация началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ приняли решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины, поскольку иные методы решения проблемы не привели к результату. Президент России Владимир Путин отмечал, что войска РФ действуют аккуратно, не нанося ущерб местным жителям.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Свердловское издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, где проходило заседание. «Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Издание судили по статье, предполагающей наказание за дискредитацию вооруженных сил России. У «Вечерних ведомостей» нашли 54 факта подобных нарушений. Ранее издание уже получило штраф в 150 тысяч рублей по аналогичной статье. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием буквы Z, считающейся одним из символов спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ приняли решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины, поскольку иные методы решения проблемы не привели к результату. Президент России Владимир Путин отмечал, что войска РФ действуют аккуратно, не нанося ущерб местным жителям.