28 июня 2022

«Вечерние ведомости» получили новый штраф за фейки о военных

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Заседание прошло в Кировском районном суде Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловское издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, где проходило заседание.

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Издание судили по статье, предполагающей наказание за дискредитацию вооруженных сил России. У «Вечерних ведомостей» нашли 54 факта подобных нарушений.

Ранее издание уже получило штраф в 150 тысяч рублей по аналогичной статье. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием буквы Z, считающейся одним из символов спецоперации России на Украине.

Спецоперация началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ приняли решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины, поскольку иные методы решения проблемы не привели к результату. Президент России Владимир Путин отмечал, что войска РФ действуют аккуратно, не нанося ущерб местным жителям.

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Свердловское издание «Вечерние ведомости» оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, где проходило заседание. «Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Издание судили по статье, предполагающей наказание за дискредитацию вооруженных сил России. У «Вечерних ведомостей» нашли 54 факта подобных нарушений. Ранее издание уже получило штраф в 150 тысяч рублей по аналогичной статье. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием буквы Z, считающейся одним из символов спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ приняли решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины, поскольку иные методы решения проблемы не привели к результату. Президент России Владимир Путин отмечал, что войска РФ действуют аккуратно, не нанося ущерб местным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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