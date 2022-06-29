Власти остановят укрепление рубля за счет доходов от продажи газа

Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция ведется в YouTube РСПП.
По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля.
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