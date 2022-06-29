Власти остановят укрепление рубля за счет доходов от продажи газа

29 июня 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов назвал решение для стабилизации российской валюты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция ведется в YouTube РСПП. По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция ведется в YouTube РСПП. По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля.