Власти остановят укрепление рубля за счет доходов от продажи газа

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Антон Силуанов назвал решение для стабилизации российской валюты Фото:

Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция ведется в YouTube РСПП.

По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля.

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Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция ведется в YouTube РСПП. По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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