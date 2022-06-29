В Якутии разбился вертолет Ми-8

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Вертолет Ми-8 мониторил лесные пожары Фото:

В Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». Он мониторил лесные пожары.

«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. Есть пострадавшие, их состояние уточняется», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Это третье подобное происшествие в Якутии за этот месяц. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.

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В Якутии разбился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». Он мониторил лесные пожары. «Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. Есть пострадавшие, их состояние уточняется», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. Это третье подобное происшествие в Якутии за этот месяц. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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