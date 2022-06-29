ФСБ поймала россиянина за попытку вступить в легион на Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который планировал вступить в иностранный легион на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В аэропорту Казани задержали мужчину, который планировал записаться в иностранный легион на Украине. Мужчина решил лететь через Армению. Он основательно готовился к поездке — в марте доставил в Грузию свой „УАЗ“, чтобы затем переправить его в Украину. В аэропорту Казани мужчину встретили и задержали сотрудники ФСБ, которые знали о его планах. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы», — сообщает Baza.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который планировал вступить в иностранный легион на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В аэропорту Казани задержали мужчину, который планировал записаться в иностранный легион на Украине. Мужчина решил лететь через Армению. Он основательно готовился к поездке — в марте доставил в Грузию свой „УАЗ“, чтобы затем переправить его в Украину. В аэропорту Казани мужчину встретили и задержали сотрудники ФСБ, которые знали о его планах. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы», — сообщает Baza. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».