ВСУ устроили спектакль с «ударом ВС РФ» по поликлинике в Одессе. «Актеры в больничных пижамах»

17 июня 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

ВСУ инсценировали удар ВС РФ по поликлинике в Одессе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине официальный Киев 11 июня в Одессе инсценировал удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами», — сказал он в ходе брифинга. По словам генерал-полковника, в инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». В ведомстве рассказали, что они изображали «бегство от здания медучреждения с криками „Больницу бомбят, спасайтесь!“». Мизинцев предупредил, что украинские власти планируют распространить запись в западных СМИ и Сети. Он также уточнил, что полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. Известно, что провокации националистов активно поддерживают западные СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

официальный Киев 11 июня в Одессе инсценировал удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами», — сказал он в ходе брифинга. По словам генерал-полковника, в инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». В ведомстве рассказали, что они изображали «бегство от здания медучреждения с криками „Больницу бомбят, спасайтесь!“». Мизинцев предупредил, что украинские власти планируют распространить запись в западных СМИ и Сети. Он также уточнил, что полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее СБУ взорвали цистерну с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. Известно, что провокации националистов активно поддерживают западные СМИ.