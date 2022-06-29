Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку из танка

Вечером 29 июня украинские войска обстреляли Горловку из танка. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): произведено пять выстрелов из танка», — передается в сообщении представительства в telegram-канале.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В конце мая официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин докладывал об усилении обстрелов ВСУ по Донецку и Горловке. Он отмечал, что за вечер 29 мая выпустили более 100 снарядов из артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики.
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