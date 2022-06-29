В ХМАО будут учить активистов из Макеевки

30 июня 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

На восстановление территории в ХМАО выделят гранты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс, сообщил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в своем telegram-канале. «Чтобы вовлечь жителей территории, особенно молодежь, запускаем специальное обучение по социальному проектированию для активистов Макеевки. Главное сейчас — это восстановить мирную жизнь. Наши активисты отозвались и готовы включиться и тоже реализовывать свои проекты на территории Макеевки. С этой целью в конце июля мы запускаем в пилотном режиме специальный конкурс „Грант Губернатора“ на восстановление территории», — поделился Шипилов. В первом конкурсе предлагаются «быстрые» проекты, которые можно реализовать за один-два месяца. В ноябре планируется провести фестиваль социальных проектов. Ранее URA.RU писало, что специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс, сообщил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в своем telegram-канале. «Чтобы вовлечь жителей территории, особенно молодежь, запускаем специальное обучение по социальному проектированию для активистов Макеевки. Главное сейчас — это восстановить мирную жизнь. Наши активисты отозвались и готовы включиться и тоже реализовывать свои проекты на территории Макеевки. С этой целью в конце июля мы запускаем в пилотном режиме специальный конкурс „Грант Губернатора“ на восстановление территории», — поделился Шипилов. В первом конкурсе предлагаются «быстрые» проекты, которые можно реализовать за один-два месяца. В ноябре планируется провести фестиваль социальных проектов. Ранее URA.RU писало, что специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.