29 июня 2022
28 июня 2022

В ХМАО будут учить активистов из Макеевки

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
На восстановление территории в ХМАО выделят гранты Фото:
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Для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс, сообщил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в своем telegram-канале.

«Чтобы вовлечь жителей территории, особенно молодежь, запускаем специальное обучение по социальному проектированию для активистов Макеевки. Главное сейчас — это восстановить мирную жизнь. Наши активисты отозвались и готовы включиться и тоже реализовывать свои проекты на территории Макеевки. С этой целью в конце июля мы запускаем в пилотном режиме специальный конкурс „Грант Губернатора“ на восстановление территории», — поделился Шипилов.

В первом конкурсе предлагаются «быстрые» проекты, которые можно реализовать за один-два месяца. В ноябре планируется провести фестиваль социальных проектов.

Ранее URA.RU писало, что специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит.

О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

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Для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс, сообщил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в своем telegram-канале. «Чтобы вовлечь жителей территории, особенно молодежь, запускаем специальное обучение по социальному проектированию для активистов Макеевки. Главное сейчас — это восстановить мирную жизнь. Наши активисты отозвались и готовы включиться и тоже реализовывать свои проекты на территории Макеевки. С этой целью в конце июля мы запускаем в пилотном режиме специальный конкурс „Грант Губернатора“ на восстановление территории», — поделился Шипилов. В первом конкурсе предлагаются «быстрые» проекты, которые можно реализовать за один-два месяца. В ноябре планируется провести фестиваль социальных проектов. Ранее URA.RU писало, что специальные гранты губернатора ХМАО жители и общественные организации Макеевки (ДНР) смогут потратить на стажировку медиков, а также на ускорение реабилитации раненых военнослужащих. Определять приоритетные направления должны сами жители ДНР, а ХМАО их поддержит. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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