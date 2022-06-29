В Якутии эвакуировали восемь пострадавших при крушении вертолета

30 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 доставлены в Якутск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск, еще 15 будут эвакуированы вторым бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии». «Санитарным рейсом в Якутск доставлены восемь пострадавших с травмами различной тяжести, полученными результате жесткой посадки Ми-8 в лесном массиве в Алданском районе. Они госпитализированы. С места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании, который также доставит 15 пассажиров, в том числе экипаж», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» совершил жесткую посадку в Якутии вечером 29 июня. Сообщалось, что он совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. Это третье подобное происшествие в Якутии за этот месяц. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск, еще 15 будут эвакуированы вторым бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии». «Санитарным рейсом в Якутск доставлены восемь пострадавших с травмами различной тяжести, полученными результате жесткой посадки Ми-8 в лесном массиве в Алданском районе. Они госпитализированы. С места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании, который также доставит 15 пассажиров, в том числе экипаж», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» совершил жесткую посадку в Якутии вечером 29 июня. Сообщалось, что он совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. Это третье подобное происшествие в Якутии за этот месяц. До этого в регионе пропали два пассажирских самолета.