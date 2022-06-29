FT: Индия и Китай рискнут помешать коварному плану G7 против РФ

Индия и Китай скорее всего помешают реализации плана G7 по ограничению цен на российскую нефть. В качестве решения проблемы страны могут предоставить России свои транспортные средства. Об этом пишет газета Financial Times.
«Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои», — высказали свое предположение опрошенные FT аналитики. При этом газета опубликовала мнение представителя ЕС, который считает, что убедить другие государства и крупных страховщиков поддержать предложенную идею будет достаточно сложно.
Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.
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