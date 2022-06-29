29 июня 2022

Пермских министров отправили на вокзал встречать детей Донбасса. Фото

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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, своих не бросаем, дети донбасса, университетские сезоны
Подростки из ДНР и ЛНР проведут в Перми от 10 до 13 дней Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермь утром 30 июня приехала группа подростков из ДНР и ЛНР. Участников образовательной смены педагогического университета встречали вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и министр образования Раиса Кассина.

«А мы уже встретили наших юных гостей. Ребята из ДНР и ЛНР приехали на университетскую профильную смену в Пермский край», — написала Кассина в Telegram.

Губернатор Дмитрий Махонин в своих соцсетях отметил, что подросткам подготовили интересную программу с экскурсиями и поездками по краю: «Позитивные эмоции и отдых сейчас им очень нужны. Всего проведем три таких смены для ребят из ДНР и ЛНР. Надеюсь, всем у нас понравится».

Как ранее рассказывало URA.RU, три группы по 50 человек проведут в Перми по 10-13 дней. Обучаться подростки не будут — проект подразумевает формат летнего лагеря, хоть и базируется в педагогическом университете.

На территории ДНР и ЛНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь
Первая группа подростков приехала в Пермь
Фото:
Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь
Дмитрий Самойлов помогает с багажом
Фото:

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В Пермь утром 30 июня приехала группа подростков из ДНР и ЛНР. Участников образовательной смены педагогического университета встречали вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и министр образования Раиса Кассина. «А мы уже встретили наших юных гостей. Ребята из ДНР и ЛНР приехали на университетскую профильную смену в Пермский край», — написала Кассина в Telegram. Губернатор Дмитрий Махонин в своих соцсетях отметил, что подросткам подготовили интересную программу с экскурсиями и поездками по краю: «Позитивные эмоции и отдых сейчас им очень нужны. Всего проведем три таких смены для ребят из ДНР и ЛНР. Надеюсь, всем у нас понравится». Как ранее рассказывало URA.RU, три группы по 50 человек проведут в Перми по 10-13 дней. Обучаться подростки не будут — проект подразумевает формат летнего лагеря, хоть и базируется в педагогическом университете. На территории ДНР и ЛНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.
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