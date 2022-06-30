Путин стал любимым политиком у сербов

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путина поддержали 40% опрошенных сербов Фото:

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг любимых политиков сербов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat.

Согласно опросу, российский лидер занял первое место, его поддержали 40% опрошенных. Второе и третье место заняли президент Китая Си Цзиньпин с 12% и Эммануэль Макрон из Франции — 11%.

Ранее жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270.

Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что часть стран Евросоюза вступила в состояние войны с Россией, продолжает военные поставки Киеву и не стремится хорошо относиться к Сербии. Об этом сообщает Llfe.

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Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг любимых политиков сербов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно опросу, российский лидер занял первое место, его поддержали 40% опрошенных. Второе и третье место заняли президент Китая Си Цзиньпин с 12% и Эммануэль Макрон из Франции — 11%. Ранее жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270. Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что часть стран Евросоюза вступила в состояние войны с Россией, продолжает военные поставки Киеву и не стремится хорошо относиться к Сербии. Об этом сообщает Llfe.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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