Путин стал любимым политиком у сербов

30 июня 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Путина поддержали 40% опрошенных сербов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг любимых политиков сербов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно опросу, российский лидер занял первое место, его поддержали 40% опрошенных. Второе и третье место заняли президент Китая Си Цзиньпин с 12% и Эммануэль Макрон из Франции — 11%. Ранее жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270. Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что часть стран Евросоюза вступила в состояние войны с Россией, продолжает военные поставки Киеву и не стремится хорошо относиться к Сербии. Об этом сообщает Llfe . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг любимых политиков сербов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно опросу, российский лидер занял первое место, его поддержали 40% опрошенных. Второе и третье место заняли президент Китая Си Цзиньпин с 12% и Эммануэль Макрон из Франции — 11%. Ранее жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270. Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что часть стран Евросоюза вступила в состояние войны с Россией, продолжает военные поставки Киеву и не стремится хорошо относиться к Сербии. Об этом сообщает Llfe.