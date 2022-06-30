Путин стал любимым политиком у сербов

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг любимых политиков сербов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat.
Согласно опросу, российский лидер занял первое место, его поддержали 40% опрошенных. Второе и третье место заняли президент Китая Си Цзиньпин с 12% и Эммануэль Макрон из Франции — 11%.
Ранее жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270.
Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что часть стран Евросоюза вступила в состояние войны с Россией, продолжает военные поставки Киеву и не стремится хорошо относиться к Сербии. Об этом сообщает
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